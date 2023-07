Sondaj: Doar unul din zece români are încredere în băncile din România Preocuparea cetațenilor romani “Topul subiectelor care ii preocupa pe cetatenii Romaniei in acest moment arata, in mod deloc surprinzator, ca principala ingrijorare a romanilor (47%) este legata de puterea de cumparare in perioada inflationista pe care o traversam. Ingrijorarea este mai pregnanta in randul celor cu venituri medii pe gospodarie, precum si in randul parintilor cu copii liceeni, impovarati cu cheltuielile aferente etapei educationale pe care o parcurg copiii lor”, sustin autorii unui sondaj realizat de Ipsos. 39% dintre romani sunt nelinistiti de nivelul salarial, iar saracia si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

