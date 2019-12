Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj CURS de tip omnibus a masurat increderea romanilor in principalii actori politici. Surpriza este generata de premierul Ludovic Orban, cel care are parte de o creștere spectaculoasa.Citește și: Traian Basescu, ATAC SPUMOS: 'Daca e o gaura neagra in Guvern, este Raluca Turcan. S-a…

- Deputatul Sorin Cimpeanu a fost decorat joi de presedintele Klaus Iohannis cu Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Cavaler, la doua zile dupa ce acesta a avut o discutie, la Guvern, cu premierul Ludovic Orban. Deputatul Sorin Cimpeanu a fost membru fondator al Pro Romania, insa a parasit partidul…

- Autor: Petru ROMOȘAN Pana la urma trebuia sa se intample si asta : sa vedem cu ochiul liber cum scamatorii din umbra scot din maneca, hocus-pocus !, un presedinte dovedit fara calitati. Totusi, ca niciodata, la aceste alegeri am avut parte de cel putin doi candidati cat de cat acceptabili, desi nici…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, la Ploiesti, ca deocamdata in Parlament nu exista o majoritate functionala si "PNL nu a generat o majoritate care sa sustina reformele", avand in vedere ca proiecte de lege solicitate de partidul sau - 'Fara penali in functii publice' si alegerea primarilor…

- Autor: Petru ROMOȘAN Pe cine nu lasi sa moara nu te lasa sa traiesti. Desi PSD l-ar fi putut demite pe Klaus Iohannis de mai multe ori pentru incalcarea grosolana a Constitutiei Romaniei si pentru alte destule nefacute, pana la urma, Klaus Iohannis, impreuna cu partidul si orbanul sau, e cel care a…

- ​Presedintele PNL, Ludovic Orban, va participa marti la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, potrivit unor surse politice, citate de Agerpres. Conform surselor politice, seful statului se va întâlni luni cu presedintele Pro România, Victor Ponta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu,…

- ”Se poate intra in turul doi cu 16%. Nimic nu este, asadar, batut in cuie si se pot produce deplasari spectaculoase. Barna 14,2%, USR-PLUS 23,6%. Paleologu 7,7%, PMP 3,3% (parca PMP a avut, totusi, 5,8% la europarlamentare). Diferenta de aproape 10% intre Barna si USR-PLUS arata clar ca votantii…