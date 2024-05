Play-and-OUT! Dinamo mai bagă o fisă Am avut parte de un adevarat spectacol in play-out-ul Superligii. Batalia pentru salvarea de la retrogradare a fost una dintre cele mai stranse de cand fotbalul romanesc a trecut la acest format. Pe durata celor 90 de minute in care s-au disputat simultan 5 partide, clasamentul live a avut parte de un adevarat dans. Toți […] The post Play-and-OUT! Dinamo mai baga o fisa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei FC Botosani, Bogdan Andone, a fost suspendat doua meciuri de Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal (FRF), in sedinta acesteia de luni, dupa cartonasul rosu primit la meciul cu Dinamo (2-1), din etapa a sasea a fazei play-out a Superligii.

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, simte ca U Cluj și Dinamo pot amenința pozițiile de play-off sezonul viitor. In ultimele doua sezoane, configurația play-off-ului Superligii a fost aceeași: Farul, FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Rapid și Sepsi OSK. Intrebat de la ce echipe se așteapta…

- Dinamo a pus in vanzare bilete virtuale pentru meciul cu Poli Iași, din etapa #4 din play-out-ul Superligii. Dinamo - Poli Iași are loc pe 14 aprilie, de la ora 18:15. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Dinamo are stadionul suspendat 4 etape, dupa…

- Dinamo – Poli Iași, unul dintre meciurile din etapa #4 a play-out-ului Superligii cu implicații majore in lupta pentru evitarea retrogradarii, va avea loc duminica, de la ora 18:15. Moldovenii vor sa profite din plin de problemele „cainilor”, care au obținut un singur punct in cele trei dueluri din…

- Duelul dintre Hermannstadt și Dinamo, din prima etapa a play-out-ului Superligii, va avea loc duminica, 17 martie, de la 18:15, iar gazdele au pus in vanzare biletele pentru acest duel și au stabilit prețuri extrem de mari. Conștienți de faptul ca un astfel de partida genereaza interes pentru ambele…

- In cel de-al doilea meci din etapa a 27-a a Superligii la fotbal, vineri seara, CFR Cluj a castigat la scor partida cu nevoiasa Dinamo. Adrian Mutu a invins formatia la care a cunoscut consacrarea in Romania ca jucator Dupa 0-0 la pauza, in repriza secunda, pe stadionul din Gruia s-a deschis robinetul…

- Nicolae Dica (43 de ani), antrenorul celor de la FC Voluntari, a comentat eșecul cu UTA din etapa 26 a Superligii, 0-1. In urma rezultatului, ilfovenii au ramas pe loc de baraj, la doar 8 puncte peste Dinamo și FC Botoșani. FC Voluntari ramane fara victorie in Superliga de pe 9 decembrie, de la surprinzatorul…

- Cristi Borcea (54 de ani), fostul acționar de la Dinamo, a ramas placut surprins de victoria „cainilor” cu Farul din etapa 25 a Superligii. Borcea este de parere ca Dinamo va deveni cea mai puternica echipa din Romania daca va reuși sa se salveze de la retrogradare in acest sezon. Cristi Borcea: „Dinamo…