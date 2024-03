Sonda japoneză SLIM a supravieţuit pe Lună Sonda japoneza SLIM s-a trezit din nou dupa ce a supravietuit temperaturilor scazute din a doua sa noapte lunara, care dureaza doua saptamini terestre, si a transmis noi imagini, a anuntat joi agentia spatiala japoneza. „Am primit un raspuns de la SLIM noaptea trecuta si am confirmat (ca) si-a incheiat cu succes a doua noapte. Cum soarele era inca sus pe cer noaptea trecuta si echipamentul era Citeste articolul mai departe pe noi.md…

