Son of Lars lanseaza primul single – „New Romance”

- Raluka, artista cunoscuta publicului din Romania pentru vocea sa speciala si hit-urile lansate, isi surprinde fanii cu un nou single in limba engleza, „Undone". Piesa beneficiaza si de un videoclip care transmite multa energie si in care Raluka apare in ipostaze incendiare.

- La doar 17 ani, Karina se poate lauda cu o lunga lista de premii și trofee, obținute atat ]n cadrul concursurilor de muzica, dar și in urma participarii la competițiile de dans sportiv, respectiv step Astazi lanseaza single-ul “Te Prefaci” in colaborare cu KIO, o piesa despre el și ea și despre “dragoastea…

- Tara Holtea, frumoasa cantareata cunoscuta pentru hitul „Missing you” ce a strans 15 milioane de vizualizari pe YouTube, lanseaza „Spune-mi”, alaturi de Cat Music. Piesa este produsa de Synthetic si este insotita de un videoclip regizat de tanara Issabela Szanto, aflata sub indrumarea NGM Creative.…

- Se iau elefanții bizari și se urca pe Transalpina. Mai departe, e poveste. Urmarește videoclipul celui mai recent single Les Elephants Bizarres – Something In Your Eyes, in colaborare cu artistul Kent Archie.

- Robert Botezan, artistul cu o voce care te doboara, in sensul bun, de la prima ascultare, a asteptat nerabdator clipa ‘botezului’, si anume lansarea single-ului de debut – „Tu nu, eu da”. Munca multa, constanta, este rasplatita. Robert Botezan – tanarul finalist de la Vocea Romaniei marcheaza in prima…

- Vozniuc lanseaza prima piesa din cariera: „ANONIMA”, alaturi de Viorel Grecu. Muzica si textul au fost scrise de Dan Vozniuc si Viorel Grecu, iar clipul, o poezie vizuala, a fost redat in imagini de Dumitru Dall’aqua Rosca. Filmarile au durat aproape 4 zile, timp in care actorii Cristian Perepeliuc…

- Dupa un 2017 plin cu milioane de vizualizari pentru single-uri precum “La capatul lumii” & “Nu poti sa ma uiti”, dar si cu emotii, datorita unor lansari precum “Iti promit” – piesa dedicata lui David, fiul artistei de doar 3 ani, Amna lanseaza astazi un nou single – “Ma descurc si singura”. Compusa…

- Dupa 15 ani, Sore si-a pus din nou patinele de gheata in picioare pentru filmarile clipului celei mai noi piese, Dintr-o mie de femei. Piesa este scrisa chiar de ea dupa ce a realizat cat de importante sunt momentele petrecute cu iubitul de cand a devenit mama. „Nu stiu altii cum sunt, insa pentru mine…