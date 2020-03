Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca nu intelege pe ce texte constitutionale s-a bazat decizia CCR de luni si a afirma ca ”CCR afecteaza atributiile constitutionale ale presedintelui, prin deciziile luate in ultimii ani”.

- La New York se desfașoara zilele acestea unul dintre cele mai prestigioase concursuri de frumusețe canina din lume. Au intrat in competiție 2500 de catei și pentru prima oara in ultimii ani participa și rase aflate pe cale de dispariție.

- Spațiile deschise de birouri afecteaza productivitatea și comunicarea intre angajați, care sufera din cauza lipsei de intimitate și a dimensiunilor spațiului alocat, generand stres, conflicte sau chiar imbolnaviri, arata un articol publicat in revista Business Magazin si preluata de mediafax.Unii…

- 15 orase din China au fost inchise pentru a opri raspandirea coronavirusului care afecteaza acum peste 1200 de persoane in tara. Restrictiile de calatorie afecteaza acum peste 57 de milioane de oameni, relateaza CNN.

- Ziarul Unirea FOTO| Cum afecteaza INCONȘTIENȚA și NESIMȚIREA sistemul de canalizare și pompare al unui oraș din Alba Cum afecteaza INCONȘTIENȚA și NESIMȚIREA sistemul de canalizare și pompare al unui oraș din Alba Reprezentanții primariei Teiuș apeleaza la intelegerea și sprijinul cetațenilor și lanseaza…

- Dormim tot mai putin si prost, iar acest lucru poate avea consecinte grave asupra sanatatii. Epuizati de-a lungul anului, multi romani incearca sa recupereze in vacanta. Profita de perioada sarbatorilor ca sa-si incarce bateriile. Nu e suficient, avertizeaza medicii, care vin cu sfaturi pentru un…

- La inceputul acestei saptamani, la Aristocrat Events Hall din capitala a avut loc ediția a VI-a a Galei I Success „Celebrity Awards – Femei de succes”, un eveniment la care au participat cele mai in voga vedete de televiziune, film, muzica, moda, dar și femei de afaceri, personalitați din lumea medicala…

- Traian Basescu a criticat, la un post de televiziune, declaratiile facute de catre Florin Citu de cand a devenit ministru al Finantelor Publice, afirmand ca acestea afecteaza negativ economia...