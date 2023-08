Auzi bazait de muște și in vis? Aceste insecte suparatoare care te „ataca” din cap pana in picioare sunt foarte enervante. Inainte de a aplica soluții naturale pentru alungarea muștelor, trebuie sa iți transformi locuința intr-un spațiu care nu este deloc pe gustul lor. Muștele se hranesc cu resturi de mancare și excremente. Daca le lași mancarea in fața, nu vor mai pleca niciodata.De exemplu, daca obișnuiești sa lași vasele murdare in chiuveta pana a doua zi, lași gunoiul sa se adune in exces sau nu cureți litiera animalelor de companie la timp, va fi greu sa scapi de muște. Nu conteaza in ce…