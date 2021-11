In prezent, in Romania, 800 de persoane sunt anchetate in cadrul a 300 de dosare penale deschise in legatura cu obținerea de certificate de vaccinare false. Cel mai recent caz de acest fel a fost descoperit la centrul Neghinița din sectorul 2 al Capitalei. in acest context, autoritațile au gasit soluții pentru cei carora le-a fost folosita identitatea pentru eliberarea unor dovezi fictive de vaccinare și care, din aceasta cauza, nu-și puteau genera certificatul verde Covid. Astfel, medicul Valeriu Gheorghița spune ca persoanele aflate in aceasta situație se pot adresa call centerului inființat…