- FOTO, LIVE-TEXT: Unirea Alba Iulia – CS Ocna Mureș, in primul derby „de Alba” al anului Azi la ora 15.00, pe “Cetate” se disputa primul derby “de Alba” al anului intre Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș, grupari ce au inceput cu stangul sezonul (gazdele, 0-1 la Bistrița; vizitatorii, 2-3 acasa cu “virușii…

- Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș se vor intalni, sambata, pe stadionul „Cetate”, de la ora 15:00, in etapa a XVII-a, Seria 9 din Liga III. Pe ultimul loc, albaiulenii au doar 8 puncte in 16 etape, avand un bilanț de doua victorii, doua egaluri și 12 infrangeri. De cealalta parte, ocnamureșenii stau…

- Maine, ora 15.00, pe “Cetate”, primul derby “de Alba” din 2022! Unirea Alba Iulia – CS Ocna Mureș: orgolii și foame de puncte Sambata, la ora 15.00, pe “Cetate” se disputa primul derby “de Alba” al anului, partida ce le opune pe Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș, grupari ce au inceput cu stangul sezonul…

- Modificari intre buturi, la divizionara terța CS Ocna Mureș, in startul acestui an: astfel a plecat portarul Eduard Mihail (s-a intors la divizionara secunda Petrolul Ploiești, de unde fusese imprumutat in vara trecuta, fiind inclus in efectiv de antrenorul Nae Constantin), dar a venit Andrei Onciu…

- Metalurgistul Cugir este prima echipa din Alba ce a demarat pregatirile, a avut 23 de fotbaliști la antrenamentul ce a deschis anul, inclusiv golgheterul M. Lupu (in discuții cu Concordia Chiajna). Nicio noutate nu s-a regasit sub comanda antrenorului Lucian Itu, “roș-albaștrii” desparțindu-se in intersezon…

- FOTO: Reunire fara surprize la Metalurgistul Cugir, cea mai grabita competitoare din Alba Metalurgistul Cugir, prima echipa din Alba ce a demarat pregatirile, a avut 23 de fotbaliști la antrenamentul ce a deschis anul, inclusiv golgheterul M. Lupu (in discuții cu Concordia Chiajna). Nicio noutate nu…

- Unirea Alba Iulia este in așteptarea unei soluții salvatoare pentru a se evita acutizarea crizei financiare in care se zbate clubul de mai bine de un an de zile. Consecința acestor probleme pecuniare majore – iernarea pe ultima poziție a ierarhiei Seriei a IX-a a Ligii a 3-a, cu un lot “subțire” valoric…

- Unirea Alba Iulia, inca in incertitudine: negocieri cu investitori privați | Strategia fotbalistica, in “stand by” Unirea Alba Iulia, varianta inceputului lui 2022: in așteptarea unei soluții salvatoare pentru a se evita acutizarea crizei financiare in care se zbate clubul de mai bine de un an. Consecința…