- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu si unul din liderii opozitiei, Benny Gantz, au anuntat miercuri ca au convenit crearea unui guvern de urgenta pe durata razboiului, in timp ce Ministerul de Interne a precizat ca alegerile municipale programate pentru 31 octombrie vor fi amanate pe termen…

- De cand militanții Hamas au atacat și au intrat in Israel, sambata dimineața, un val de videoclipuri și fotografii care pretind sa arate conflictul au invadat rețelele de socializare, facand dificil pentru privitorii din intreaga lume sa deosebeasca faptele de ficțiune, scrie Associated Press intr-o…

- Purtatorul de cuvant al Forțelor de Aparare a Israelului, Richard Hecht, a declarat ca 1.500 de cadavre ale militanților Hamas au fost gasite pe teritoriul israelian și niciun luptator Hamas nu a intrat in Israel de luni seara, deși infiltrarile ar putea fi inca posibile, relateaza cotidianul Haaretz.Hecht…

- Purtatorul de cuvant principal al Forțelor de Aparare ale Israelului, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat ca armata a recaștigat controlul asupra graniței cu Gaza, dupa ce teroriștii Hamas au aruncat in aer secțiuni ale gardului de frontiera in timpul atacului de sambata dimineața, transmite The…

- Armata israeliana a reciștigat controlul asupra tuturor orașelor de la granița cu Fișia Gaza, potrivit purtatorului de cuvint al Forțelor de Aparare ale Israelului. Nu mai exista nicio lupta intre trupele Forțelor de Aparare ale Israelului și Hamas in interiorul Israelului, iar armata a reluat controlul…

- Organizatia militanta siita Hezbollah anunta ca a lansat rachete si obuze din Liban spre nordul Israelului, duminica dimineața, pentru a ajuta ofensivei lansata sambata de Hamas impotriva Israelului, relateaza France Presse. Armata Israeliana și-a anunțat contraatacul, duminica dimineața. Un purtator…

- Locuitorii din Fașia Gaza se pregatesc, dupa ce Armata israeliana a avertizat cu privire la noi atacuri aeriene ce vizeaza distrugerea pozițiilor Hamas, ca raspuns la atacul de proporții declanșat sambata de gruparea militara militanta, informeaza Rador Radio Romania.Sirenele au rasunat din nou in…

- Pe teritoriul Republicii Moldova vor fi amplasate radare romanești moderne de aparare antiaeriana. Acest lucru va permite borarea rachetelor care intra in spațiul aerian al țarii. Raderele sunt ultramoderne și puternice, iar acestea vor ajunge atat in sistemul romanesc, cat și cel mai probabil in cel…