- Proiectul de buget al Consiliului Județean Timiș a fost intocmit dupa zeci de ore de discuții și dezbateri in cadrul aparatului de specialitate al instituției și va fi supus votului aleșilor in cadrul unei ședințe care va avea loc in 10 februarie. Președintele CJ Timiș, Alin Nica, a declarat, joi, ca,…

- Șoseaua de centura va fi formata din doua tronsoane, respectiv o varianta de traseu in partea de sud ca alternativa la DN 1 și o varianta in partea de nord a orașului ca alternativa la DN 1H.

- Turistii care vor veni cu trenul la Brasov vor avea la dispozitie, incepand de marti, o linie directa care va face legatura intre gara din oras si partiile de schi din statiunea Poiana Brasov. Municipalitatea brasoveana si operatorul de transport, RATBV, pun in circulatie linia 100, care va face legatura…

- Echipele de lucru au oprit activitatea pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud și vor reveni in luna ianuarie. Anul 2021 se incheie cu un grad de realizare mai mic de jumatate. Mai precis, investiția a ajuns la 45% din total. In luna decembrie, vremea a fost in general ploioasa, iar antreprenorul…

- Municipalitatea turdeana a luat deja unele masuri privind circulația pe strada Barbu Lautaru, odata cu modernizarea acesteia. Practic, noile reguli au intrat deja in vigoare și fac referire la faptul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Doua oferte pentru continuarea lucrarilor la contractul “Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad DN 7”. Luni, 13 decembrie 2021, a avut loc deschiderea ofertelor pentru procedura de atribuire prin licitație deschisa a contractului. La investiția din contractul “Pasaj denivelat pe centura de ocolire…

- Se cauta o soluție optima pentru fluidizarea traficului in intersecția Strada Uzinei – Centura Mioveni Sud La sugestia șoferilor, dar și a Uzinei Dacia, administrația locala va cauta o soluție optima pentru fluidizarea traficului și gestionarea accesului in intersecția dintre Strada Uzinei și Centura…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, a transmis in aceasta saptamana ca inainte de 20 decembrie se va putea circula pe drumul de intrare in tara, dinspre Bulgaria (Drum de Legatura DN5 – Soseaua de Centura – Pod Prieteniei).