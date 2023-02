Soluția găsită de doi oameni ai străzii pentru a se încălzi gratis în cea mai geroasă noapte din an Polițiștii locali din Suceava au organizat o acțiune in prima noapte de cod galben de ger, pentru a-i proteja pe oamenii strazii. Ei le-au oferit nevoiașilor un ceai fierbinte și un loc de cazare peste noapte intr-un centru social. Ceaiul a fost primit, dar mare parte din oamenii strazii au refuzat sa mearga la centrul social. […] Articolul Soluția gasita de doi oameni ai strazii pentru a se incalzi gratis in cea mai geroasa noapte din an apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

