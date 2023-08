Stiri pe aceeasi tema

- LA DATORIE… Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Podul Inalt” al județului Vaslui a intervenit astazi, 9 August a.c., pentru asanarea terenurilor cu muniții ramase neexplodate in localitațile Codaești, Bumbata, Barlad și Vaslui. Caz 1: Un gospodar din localitatea…

- FELICITARI… Pregatirea continua a echipei ISU Vaslui, spiritul de echipa, pasiunea și dedicarea, acestea sunt ingredientele succesului obținut de pompierii vasluieni. Lotul reprezentativ al ISU Vaslui a ciștigat faza zonala a competiției „Concursul serviciilor profesioniste pentru situații de urgența”.…

- UPS…Un incendiu violent a izbucnit in interiorul unei locomotive, aflata in stația CFR Barlad. Imediat a fost decuplata și trasa la cațiva metri de vagoane, iar calatorii au fost in siguranța. In schimb, locomotiva trenului 6311, tren care circula pe relația Tecuci – Iași, a fost „preluata” imediat…

- INIȚIATIVA… Primaria Vaslui cauta voluntari pe care sa-i angreneze in urmatoarele evenimente pe care le organizeaza. Este vorba despre Festivalul Internațional de Folclor “Hora din strabuni” (2 – 6 august), Zilele Culturale ale Municipiului Vaslui (13 – 15 august) și Festivalul de muzica corala laica…

- FINAL… Peste 50 de șahiști din Vaslui, Iași, Piatra-Neamț, Botoșani, Buzau, Barlad, Negrești și comuna Țibana, jud. Iași, au participat la ediția a 15-a a concursului național de șah “Cupa Podul Inalt”, organizata de Palatul Copiilor Vaslui. Competiția s-a desfașurat la clubul Prietenia. La finele saptamanii…

- BRAVO… Elevii școlii de Canto “Soul Music Art” Barlad, sub indrumarea profesorului și managerul acesteia, Dragoș Gheorghiu, au stralucit din nou pe scenele concursurilor naționale de muzica ușoara, ce au deschis in „Orașul Unirii” – Focșani, pe 1 Iunie, luna copiilor. Eleva Luca Sofia Maria – 7 ani,…

- IMPREUNA… Astazi, de 1 Iunie, instituțiile de ordine și siguranța din Vaslui au pregatit activitați placute pentru copiii, in orașele Huși, Barlad și Vaslui. La evenimentele prin care cei mici vor putea afla lucruri noi despre misiunea oamenilor legii, despre tehnica folosita in diverse activitați,…

- CREȘTERE CONSTANTA… Concursul anual de degustare de vinuri in orb, din zona Moldovei – Marea Degustare de la Iași, a devenit și mai mare și mai ampla, la fel ca un vin bun, care odata cu trecerea timpului devine tot mai complex și mai surprinzator! Ediția a IV-a venit cu noutați delicioase pentru papilele…