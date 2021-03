Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 4 martie 2021, a avut loc o intalnire intre primari membrii ai AMR și primari membrii ai CALM. Asociația Municipiilor din Romania (AMR) a gazduit delegația din Republica Moldova in cadrul intalnirii, avand loc un schimb de experiența intre primarii prezenți. Pe agenda s-au aflat:1. Nevoia schimbului…

- Primarul orașului Slanic Moldova, Gheorghe Baciu, a fost ales președinte al Asociației Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice din Romania (ASBBR). La adunarea generala a membrilor asociației au fost prezenți Daniela Nicolescu, secretar de Stat in Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,…

- Filmul Servants / Servitorii, in regia lui Ivan Ostrochovsky, cu Vlad Ivanov intr-un rol central, va avea premiera in cinematografele din Romania pe 26 februarie, distribuit de Transilvania Film. In Bacau filmul va fi proiectat la HAPPY CINEMA dupa urmatorul program: – vineri, 26 februarie, ora 18:50…

- Deși termenul legal de incheiere a noilor contracte la furnizarea energiei a ramas 30 iunie 2021, Asociatia Furnizorilor de Energie din Romania anunța ca bacauanii pot alege, pe tot parcursul anului, firma care sa le livreze curent la prize. Cu precizarea ca, dupa termenul legal, nu vor putea beneficia…

- Pozitia ortografilor Academicianul Al. Graur nu discuta in mod explicit subiectul, ci il topeste intr-o tableta publicata in „Romania literara” (1 apr. 1971), reluata in „Putina gramatica” (II, Ed. Acad. R.S.R., 1988), sub titlul „Frecventa si evolutie”. Adjectivele feminine cu radacina terminata in…

- Romania nu are inca un buget pe anul 2021, adica, pe intelesul tuturor, nu poate avansa si aproba decat mici cheltuieli pentru functionarea statului, salarii, pensii, hartie si cerneala. Traieste de pe o zi pe alta, cu datorii pe caiet. Au trecut de la alegerile parlamentare 66 de zile, calendarul a…

- Situația invațamantului in Romania reprezinta una dintre cele mai presante probleme cu care se confrunta actuala administrație, mai ales in contextul epidemiologic global, care a impus inchiderea unitaților de invațamant și a forțat procesul de digitalizare prin implementarea orelor online. Infrastructura…

- Omul de afaceri Ștefan Vuza, președintele companiei Chimcomplex, a fost distins cu premiul Galei de Excelența „Impreuna protejam Romania”, organizata de Grupul de Presa MediaUno, sub egida Academiei Romane și a Institutului Național de Statistica. Premiul a fost acordat pentru Investiții in economia…