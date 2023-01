Soldații ucraineni vor fi antrenați în SUA Statele Unite vor antrena fortele ucrainene la o baza militara din statul Oklahoma pentru a putea opera si intretine sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Washingtonul il va furniza Kievului, a anuntat marti Pentagonul, informeaza AFP. Executivul american a anuntat la sfarsitul anului trecut ca va furniza Ucrainei un sistem de rachete sol-aer Patriot, solicitat de mult timp de catre Kiev pentru a contracara atacurile rusesti. „Instruirea fortelor ucrainene in utilizarea sistemului de aparare aeriana Patriot va incepe saptamana viitoare la Fort Sill, Oklahoma”, a declarat purtatorul de cuvant… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

