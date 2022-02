Stiri pe aceeasi tema

- NATO nu intentioneaza sa trimita trupe de lupta in Ucraina, care nu este membra a Aliantei, in eventualitatea unei invazii ruse, a declarat duminica secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unui interviu pentru BBC, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Intrebat la BBC daca exclude…

- „In Grupul Operațional al Trupelor Ruse din regiunea transnistreana a Republicii Moldova s-au desfașurat exerciții pentru pregatirea de lupta. In total, in acestea au fost implicate aproximativ 100 de unitați de echipament militar”, se anunța intr-un comunicat de presa al Districtului militar Vest al…

- Efectuarea unei verificari inopinate a capacitatii de lupta a gruparii regionale de trupe Belarus-Rusia reprezinta o masura importanta a actiunilor comune pentru asigurarea securitatii Uniunii statale, a spus Volfovici.‘’Politica agresiva si distructiva dusa de guvernele statelor vecine nu contribuie…

- Moscova a anuntat vineri o inspectie neprevazuta a pregatirii de lupta a trupelor sale din Extremul Orient si a precizat ca ele vor exersa mobilizarea in baze militare indepartate din Rusia pentru antrenamente, relateaza Reuters și Agerpres. Manevrele militare ale Rusiei sunt urmarite cu atentie…

- Avioane de lupta și nave de lupta rusești au exersat respingerea atacurilor aeriene asupra bazelor navale și au raspuns cu lovituri aeriene in timpul unor exerciții militare in Marea Neagra, a relatat miercuri Interfax, in timp ce Ucraina vecina a organizat și ea exerciții de lupta, conform Reuters.