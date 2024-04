Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse au lansat noi atacuri in estul Ucrainei joi, cu lupte grele raportate in apropierea oraselor aproape distruse Avdiivka si Bahmut, care au venit dupa o noua runda de atacuri cu rachete si drone peste noapte, informeaza dpa, conform Agerpres. In raportul sau zilnic despre situatia de pe…

- Un soldat ucrainean din cadrul Brigazii separate 58 a declarat pentru Kyiv Post ca Rusia folosește in mod activ drone FPV cu vedere pe timp de noapte in direcția Vuhledar, in regiunea Donețk din estul Ucrainei, relateaza Insider.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat marti o lege care le permite militarilor sa-si congeleze celulele reproducatoare astfel incat, in cazul decesului, sa poata fi folosite pentru a avea urmasi cu ajutorul tehnicilor de reproducere asistata, relateaza agentia EFE. Legislativul de la…

- Trupele ucrainene construiesc fortificații in așteptarea unei ofensive rusești in primavara, deși unii iși fac griji ca progresul nu este suficient de rapid, a informat Wall Street Journal (WSJ) pe 7 martie, citand oficiali occidentali și soldați ucraineni. De la sfarșitul anului 2023, mai mulți…

- Mici echipe ale armatei ucrainene au luat parte la ostilitațile din Sudan, ajutandu-l pe liderul țarii sa evite forțele rebele susținute de Grupul Wagner, a informat Wall Street Journal pe 6 martie, citand oficiali militari ucraineni și sudanezi nenumiți. Rusia menține o prezența puternica in țari…

- Razboiul din Ucraina va intra, peste cateva zile, in al treilea an, iar situația de pe front devine tot mai dificila pentru aparatorii ucraineni in urma eșecurilor din ultimele luni – ratarea contraofensivei și pierderea orașului Avdiivika. Soldații ucraineni se confrunta cu o realitate gri – sunt intr-o…

- Armata ucraineana a anunțat ca și-a retras trupele din Avdiivka, orașul cheie din estul țarii, asediat de luni de zile de forțele rusești, transmite BBC. Seful armatei, Oleksandr Sirski, a precizat ca a luat decizia "pentru a evita incercuirea și pentru a pastra viețile și sanatatea personalului de…

- Oamenii de știința de la Academia Militara de Suport Logistic "A.V. Hrulev" au brevetat un nou simulator al unei explozii nucleare la sol, relateaza TASS preluat de Rador Radio Romania.Utilizarea acestei dezvoltari va imbunatați calitatea pregatirii unitaților trupelor terestre pentru operațiuni…