Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce le-au distrus școala, ocupanții ruși au scris cu creta pe tabla un mesaj pentru copiii ucraineni. Katiujanka este o localitate la nord de Kiev, ocupata de ruși la inceputul invaziei in Ucraina, in care forțele de aparare ucrainene au recapatat controlul la sfarșitul lunii martie. Au gasit școala…

- 100 de elevi de la doua scoli din Galati si Reghin au initiat un proiect de leadership, prin care vor sa redefineasca motivatia de a merge la scoala. Dincolo de notele pe care le obtin la scoala, copiii se vor dezvolta armonios si vor deveni adulti valorosi, adaptabili, care contribuie la dezvoltarea…

- Oficialii ucraineni au actualizat pierderile armatei ruse in razboiul din Ucraina. Potrivit acestora, numarul deceselor este in creștere, iar armata lui Vladimir Putin inregistreaza pierderi din ce in ce mai mari la capitolul echipamente militare. Potrivit oficialilor ucraineni, in jur de 13.800…

- Franța și Germania au cerut din nou lui Rusiei sa inceteze focul in Ucraina. Intr-o convorbire telefonica cu Vladimir Putin, Emmanuel Macron și Olaf Scholz au subliniat nevoia unei soluții diplomatice pentru conflictul militar. Apelul, inceput in jurul orei 11.00 GMT, s-a incheiat inainte de ora 13.00…