OZN pe frontul din Ucraina! Imaginile sunt șocante VIDEO Un Obiect Zburator Neidentificat (OZN) a aparut pe frontul din Ucraina, lasand soldații cu gura cascata! Imagini cu OZN-ul au fost surprinse de soldații ucraineni, care aveau in aer o drona de recunoaștere! Un OZN și-a facut apariția pe frontul din Ucraina! Obiectul zburator era foarte silențios, insa soldații ucraineni au fost cei care l-au vazut. Aceștia tocmai ce ridicase in aer o drona de recunoaștere, care insa a filmat obiectul extraterestru. OZN pe frontul din Ucraina Camerele de supraveghere ale dronei au filmat in departare obiectul zburator , iar soldaților nu le-a venit sa creada. Șocul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

