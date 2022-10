Soldații americani s-au întâlnit cu militarii ruși pe o șosea din Siria. Şi-au strâns mâinile şi s-au fotografiat Soldati americani si rusi s-au salutat amical si au facut poze impreuna in weekend pe o sosea din Siria, intr-o demonstratie neobisnuita de amicitie intre aceste forte rivale, relateaza luni AFP. Statele Unite si Rusia au desfasurat trupe in Siria, tara devastata de razboiul ce nu conteneste din anul 2011 si in care Washingtonul si Moscova sustin fiecare tabara adversa. Razboiul inceput in februarie de Rusia impotriva Ucrainei a exacerbat si mai mult tensiunile dintre cele doua capitale. Dar sambata dimineata, o patrula americana si una ruseasca s-au incrucisat pe un camp petrolier in apropierea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soldati americani si rusi s-au salutat amical si au facut poze impreuna in weekend pe o sosea din Siria, intr-o demonstratie neobisnuita de amicitie intre aceste forte rivale, relateaza luni AFP, citat de Agerpres. Statele Unite si Rusia au desfasurat trupe in Siria, tara devastata de razboiul ce nu…

- Trupele americane și ruse au facut schimb, in weekendul care a trecut, de salutari amicale și au pozat impreuna pe o autostrada din nord-estul Siriei, intr-o rara manifestare de simpatie intre aceste forțe rivale, scrie The Moscow Times citand AFP. Atat Washingtonul, cat și Moscova au trupe pe teren…

- Federația Rusa iși poate retrage contingentul militar care participa la razboiul civil sirian de partea forțelor guvernamentale lui Bashar al-Assad pentru a-l redirecționa catre razboiul cu Ucraina, scrie Reuters , relateaza Ukrinform.Exista date ca șeful serviciilor de informații turce, Hakan Fidan,…

- Ofensiva fulger a forțelor ucrainene in regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, a dus la prabușirea frontului rusesc ca un castel de nisip, insa, factorii care au dus la reușita sa țin mai mult de deficiențele proprii ale armatei ruse. „Fara a trece in niciun fel cu vederea eroismul aparatorilor Ucrainei,…

- Consiliul de conducere al BCE, format din 25 de membri, si-a ridicat valorile de referinta cheie cu trei sferturi de punct procentual fara precedent pentru cele 19 tari care folosesc moneda euro. De obicei, BCE majoreaza ratele cu un sfert de punct si nu si-a majorat niciodata rata-cheie a imprumutului…

- Moscova a inceput sa faca planuri concrete pentru a organiza referendumuri de alipire in mai multe orase din parti ocupate in estul Ucrainei, intr-o tentativa de a le atrage mai aproape de Rusia, au declarat oficiali de rang inalt de la Washington, citati de DPA, potrivit Agerpres. Un oficial senior…

- Coreea de Nord a invinuit duminica SUA ca fabrica arme biologice in Ucraina, reluand o acuzatie deja formulata de Rusia si respinsa de ONU in martie, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Washingtonul „a instalat numeroase laboratoare biologice in zeci de tari si regiuni, inclusiv in Ucraina, in dispretul…

- Coreea de Nord a invinuit duminica SUA ca fabrica arme biologice in Ucraina, reluand o acuzatie deja formulata de Rusia si respinsa de ONU in martie, relateaza AFP, citat de Agerpres. Washingtonul „a instalat numeroase laboratoare biologice in zeci de tari si regiuni, inclusiv in Ucraina, in dispretul…