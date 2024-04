Soft inovator care anticipează dorințele angajaților! In lumea moderna a afacerilor, inteligența artificiala (IA) a devenit un aliat de nadejde pentru mulți antreprenori și manageri. Ultima inovație din acest domeniu este un soft care promite sa ofere o previzualizare a potențialelor demisii ale angajaților. Șefii de companii sunt deja inviorați de perspectiva acestui instrument futurist. Dezvoltat de cercetatori japonezi, acest program […] The post Soft inovator care anticipeaza dorințele angajaților! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

