Sofia Carson a lansat single-ul LOUD

- Wrs lanseaza astazi prima piesa de pe EP-ul „Mandala”, anunțat cu doar cateva zile in urma de catre artist. Piesa “LEAH” este in colaborare cu IRAIDA, iar direcția este dance cu influențe orientale. Acest an a fost unul extrem de important pentru wrs, deoarece 2021 a fost anul in care și-a descoperit…

- Dupa succesul single-ului ei de debut „Only Us”, senzația olandeza de pe TikTok, SERA lanseaza single-ul sau „Take A Chance”. Artista a scris melodia impreuna cu producatorul și compozitorul Bas van Daalen (Major Lazer, David Guetta, J Balvin). La inceputul acestei luni, SERA a lansat sunetul oficial…

- Costi Ionița a dat lovitura! Acesta a lansat o noua piesa in colaborare cu mai mulți artiști romani foarte cunoscuți. El a adus un tribut pentru Romania, așa ca mulți fani s-au bucurat enorm in momentul in care au ascultat piesa pe care a pregatit-o acesta chiar inainte de 1 Decembrie. Ce piesa a lansat…

- The Lumineers a lansat al treilea single de pe viitorul album “BRIGHTSIDE”. Proiectul va fi disponibil incepand cu data de 14 ianuarie 2022. “A.M. Radio” contine cel mai maret refren creat vreodata de trupa” a declarat Wesley Schultz, vocalistul, chitaristul si co-fondatorul formatiei. “Piesa este…

- Alesso a lansat noul single “Somebody To Use”, o melodie pop catchy cu stilul sau vizionar pentru muzica dance. Noua piesa este perfecta pentru noptile de club si festivaluri. Piesa este construita cu ajutorul sintetizatoarelor si a unor tobe energice, care se mixeaza perfect. Noul single vine dupa…

- Jada a lansat astazi, 12 noiembrie, noua sa piesa, intitulata ‘Something To Say’.Piesele anterior lansate, “I’m Back”, “Nudes” și “Lonely” au ajuns pe locul intai in topul Official Danish Airplay Chart, fiind apreciate la nivel international și susținute de multiple platforme de streaming și integrate…

- Odata cu noul single “No Bad Days”, Bastille a anuntat, ca noul album, “Give Me The Future”, va fi disponibil din 4 februarie 2022. Noua piesa vine insotita de videoclipul oficial, co-regizat de Dan Smith. “Give Me The Future” este un tribut adus umanitatii in era tehnologiei, care exploreaza atat avantajele,…