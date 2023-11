Stiri pe aceeasi tema

- Legendara trupa Taxi, cunoscuta pentru piesele captivante, și-a unit forțele cu Theo Rose, una dintre cele mai apreciate artiste pop din Romania, pentru a aduce in fața publicului un single cu o poveste aparte: „Graffiti”. Aceasta colaborare unica promite sa ofere un sound fresh, original și sa devina…

- ,,Ultima Vara” este o piesa care imbina elemente muzicale și lirice, aducand in prim-plan o poveste de vara plina de emoții. Colaborarea dintre cei doi artiști la inceput de drum, Alex Matthew și Silvia, a strans, in timp record, 40K de videoclipuri realizate pe sound pe platforma TikTok. Versurile…

- TikTok publica al doilea raport al platformei sub Codul UE de Bune Practici privind Dezinformarea, care include peste 2.600 de data points din cadrul a 30 de țari membre UE și SEE (Spațiul Economic European) pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2023. Acesta are la baza primul raport de referința de…

- Alexia lanseaza noul sau single, “Infinituri”, in colaborare cu Spike, cantec care marcheaza lansarea primului EP al artistei, cu piese care vor fi dezvaluite in totalitate in aceasta toamna. „Infinituri” este o piesa de dragoste, care acompaniata de sensibilitatea din vocea Alexiei și puterea din vocea…

- Muzical vorbind, va veți delecta cu o combinație spumoasa de R&B și Funk, lirical vorbind, veți trece prin cele mai apasatoare stari. Alduts Sherdley și NANE ne vor ține caștile ocupate cu noua lor bucata muzicala. ,,HAOS” vorbește despre atașamente toxice, iubiri care nu se mai simt la fel, presarate…

- Locul 1 pe YouTube Trending timp de 8 zile consecutiv, peste 4 milioane de vizualizari și peste 60 000 de videos pe TikTok transforma cel mai recent single Nicole Cherry ”Aș vrea sa ma las de tine” intr-un hit incontestabil. Piesa compusa de Irina Rimes și produsa de Alex Cotoi s-a auzit pentru prima…

- ,,Totul meu”, piesa care sensibilizeaza chiar și cele mai reci suflete, care a acaparat platforma TikTok, cu aproape 300K de videoclipuri create de utilizatori, intr-un timp record, și care a atras atenția multor artiști, vine insoțita de un nou videoclip. Protagoniștii, ADI și Holy Molly, spun povestea…

- Cand inima iți bate mult prea tare, știi ca iubirea ta e deja extraterestra și ca meriți ce e mai bun de la persoana iubita. In piesa pe care voi, fanii YUKAI de pe TikTok, v-ați dorit sa o vedeți lansata, ,,Extraterestru”, veți fi conduși intr-o calatorie intergalactica a muzicii și a unei iubiri echilibrate,...…