- Soferul unui camion surprins in timp ce fura o camera de supraveghere dintr-o parcare din Arad, in noaptea de Paște, si-a recunoscut vina, dupa ce cazul a fost mediatizat, a transmis miercuri, 26 aprilie, Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara.Furtul a avut loc in noaptea de 15 spre 16 aprilie,…

