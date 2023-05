Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul care a intrat cu un camion in bariera de securitatea de la Casa Alba le-a spus oficialilor ca era pregatit sa-l ucida pe Biden și sa "preia puterea”. Sai Varshith Kandula a afirmat ca ii admira pe naziști și ca planuia atacul de șase luni.

- Autoritatile americane l-au arestat luni seara pe soferul unui camion care a lovit barierele de securitate instalate in piata Lafayette din Washington, in apropiere de Casa Alba, a anuntat un purtator de cuvant al Serviciului secret al SUA (USSS), transmite Reuters. „Nu s-au inregistrat raniti in randul…

- Oficialii americani iau in calcul ca razboiul Rusia-Ucraina sa se transforme intr-un conflict inghețat care se va intinde pe mulți ani, poate zeci de ani, ca cele existente in Asia de Sud, intre cele doua Corei. Potrivit acestui scenariu, americanii nu vad deloc ca sigura o victorie a Ucrainei impotriva…

- Politistii de Frontiera din Giurgiu au descoperit, intr-un camion cu varza, aproape trei miliane de tigarete de contrabanda, estimate la o valoare care depaseste 3 milioane de lei. Soferul a fost retinut pentru 24 de ore. Politia de Frontiera anunta, sambata, ca, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu,…

- Mai multe vehicule sunt in flacari in centrul orasului Milano, in nordul Italiei, in urma unei explozii, a anuntat joi canalul de stiri SkyTG24, citat de Reuters. Exploziile in lant s-au produs pe Via Pier Lombardo, in zona Porta Romana din Milano, in jurul orei locale 11.30 (12.30, ora Romaniei), dupa…

- Lupta politica in curs cu privire la datoria americana face jocul Chinei, careia nu ii place nimic mai mult decat sa vada "haos" in Statele Unite, a avertizat joi sefa operatiunilor bugetare la Casa Alba, noteaza AFP.

- Apar informații noi dupa tragedia din curtea societații de transport public in comun – Trans Bus. In societatea de transport public s-ar petrece o serie de ilegalitați care pun in pericol siguranța anagajților cat și a calatorilor. Astazi, in jurul orei 05:00 dimineața, un șofer Trans Bus a murit strivit…

- O tragedie s-a produs in jurul orei cinci dimineața in curtea societații de transport public in comun Trans Bus , din municipiul Buzau. Un șofer autobuz a fost strivit, in aceasta dimineața, in curtea Trans Bus. Din primele informații s-a constat ca șoferul a uitat sa traga frana de mana a autobuzului,…