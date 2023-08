Stiri pe aceeasi tema

- Avocata tanarului care a omorat 2 oameni in accidentul de la 2 Mai spune ca acesta e in stare de șoc și regreta „profund”. Ea susține ca tanarul nu e consumator de droguri și ca cineva i-a dat stupefiantele la o petrecere.

- Catalin Stefan Dragomir, tatal fetei ucise de șoferul drogat in localitatea 2 Mai, susține ca nu a fost sunat de catre polițiști pentru a i se spune ca fata lui a murit. El arata ca a aflat de la firma de pompe funebre ca fata lui a incetat din viața.Citește și: Tatal fetei ucise de șoferul drogat…

- Un barbat din comuna clujeana Calațele a fost arestat, luni seara, de catre judecatorul de drepturi și libertați din cadrul Judecatoriei Huedin. Anterior acestui moment, el a urcat baut la volan și a condus fara permis de conducere. Iar pentru ca s-a crezut șmecher, el a refuzat sa-i fie recoltate probe…

- Un tanar de 22 de ani, a fost prins drogat la volan, in timp ce conducea Calea Moților. Șoferul a fost prins in urma unor verificari de rutina ale polițiștilor clujeni.„In cadrul verificarilor, polițiștii Serviciului Rutier au depistat la data de 2 iulie a.c., in jurul orei 02.10, un tanar de 22 de…

- Judecatoria Oradea a hotarat, vineri dupa-amiaza, sa-l aresteze pentru 30 de zile pe Alexandru Calin Buciuman, șoferul de 25 de ani care a lovit, joi, un copil pe o trecere de pietoni din Oradea și a fugit. A fost prins cateva ore mai tarziu, iar polițiștii au aflat ca era baut și ar fi consumat substanțe…

- Catalin Costachioaia a intors tirul pe autostrada și a mers pe contrasens cu luminile stinse ca sa evite un control al ISCTR Șoferul unui BMW n-a mai putut evita impactul, astfel ca soția și fetița de doi ani ale acestuia, aflate in mașina, au murit Sentința definitiva a fost data de Curtea de Apel…

- Se pare ca, in timp ce conducea o autoutilitara de 7,5 tone spre Valcea, intr-o curba la stanga, un barbat, in varsta de 53 de ani, din județul Covasna, a pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit in afara parții carosabile, rasturnandu-se in albia paraului Capraret (Raul Vadului) afluent…

- Barbatul din Bilciurești care s-a urcat s-a urcat la volan fara permis de conducere și care a comis o serie de infracțiuni in trafic a fost arestat preventiv. Pe parcursul zilei de miercuri, 7 iunie, tanarul de 33 de ani, a fost prezentat magistraților, iar pe numele acestuia a fost emis un mandat de…