- O femeie de 64 de ani din Argeș, confirmata cu COVID-19, a murit! Avea comorbiditați. Deces 865 Femeie, 88 ani, județ Brașov. Data confirmare: 21.04.2020. Data deces: 05.05.2020. Comorbiditați: Infarct miocardic acut sechelar, insuficiența renala cronica. Deces 866 Barbat, 73 ani, județ Brașov. Data…

- Deces 865Femeie, 88 ani, judet Brasov.Data confirmare: 21.04.2020.Data deces: 05.05.2020.Comorbiditati: Infarct miocardic acut sechelar, insuficienta renala cronica.Deces 866Barbat, 73 ani, judet Brasov.Data confirmare: 28.04.2020.Data deces: 06.05.2020.Comorbiditati: Insuficienta renala cronica dializata,…

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 12.567 de infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit 755 persoane infectate cu coronavirus. Deces 745 Femeie, 65 ani, județ Bacau. Data internare: 28.04.2020- Spitalul Clinic…

- Noi decese in Romania din cauza COVID-19. Bilanțul total ajunge la 681 de morți. Intre decese este și o asistenta din Piatra Neamț, in varsta de 52 de ani, care lucra la Direcția de Asistența Sociala din Primaria Piatra Neamț. Ea a avut contact cu cazuri pozitive. Deces 676 Femeie, 87 ani din…

- A fost comunicat un al doilea deces din cauza infectiei cu noul coronavirus, in judetul Prahova: Deces 547: Femeie, 52 ani din județul Prahova. Persoana se adreseaza telefonic medicului de familie in data de 17.04.2020 pentru febra, și dureri de spate. Solicita serviciile SAJ, insa refuza deplasarea…

- A fost inregistrat primul deces datorat COVID-19, in județul Alba. Pacientul suferea avea multiple comorbiditați. Este vorba de un barbat, 66 ani din județul Alba, internat in SJU Alba Iulia in 05.04.2020, secția Cardiologie, cu infarct miocardic acut recent, angina post infarct, cardiopatie ischemica,…

- Deces 81 Barbat, 70 ani, jud Sibiu. Internat in 26.03.2020 in Spitalul Clinic de Urgența Județean Sibiu. Decedat in 30.03.2020. Confirmat in data de 31.03.2020 Comorbiditati: Insuficiența renala cronica cu dializa boala cardiovasculara. Contact cu sotia, deces COVID numarul 51. Impreuna au fost in…

- In noaptea trecuta, a mai fost raportat dupa ora 00.45, un deces al unei persoane confirmata cu noul coronavirus. Deces 24 Femeie, 80 ani, din judetul BACAU, internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iași in secția de ATI. A fost confirmata in data 25.03.2020, decedata in 26.03.2020. Comorbiditati:…