- Din nefericire, o persoana a murit in urma accidentului de ieri, produs pe DN 69, in Timiș. Este vorba despre șoferul autobuzului, transportat in stare grava la spital, dupa ce a fost descarcerat.

- Un accident grav s-a produs in urma cu puțin timp in localitatea Sanandrei, județul Timiș, intre un autotren și un autobuz. Traficul pe DN 69 este oprit pe ambele sensuri. Primele informatii arata ca sunt 11 victime, intre care soi soferul autobuzului, care este incarcerat. Soferul TIR-ului, cetatean…

- Au aparut detalii cumplite in cazul fetiței de 4 ani, din Timiș, care a murit dupa ce a cazut din pat in toiul nopții. Fratele copilei spune ca femeia care avea grija de ei ii supunea la tratamente inumane.La mai bine de o luna de la tragedie, familia copilei care a decedat la domiciliul asistentei…

- Autoturismul implicat in accidentul de pe drumul european E85, in localitatea Racaciuni, soldat cu moartea a doi copii si ranirea altor sase persoane, avea anvelope de vara, sustin reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Bacau conform Agerpres.roPotrivit acestora, masina, in care se aflau…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, care ar fi lovit intentionat cu masina, pe o strada din municipiul Slatina, un alt barbat, a fost retinut de procurori si va fi prezentat duminica instantei cu propunere de arestare preventiva, a informat Parchetul de pe langa Tribunalul Olt.

- Un barbat, in varsta de 91 de ani, a condus un autoturism pe DJ 595 A, dinspre Ghilad inspre Deta, iar la un moment dat, ar fi intrat in coliziune cu o autoutilitara ce se afla staționata pe partea dreapta a parții carosabile. In urma impactului, a rezultat decesul barbatului, in varsta de 91 de ani…

- Un mecanic de locomotiva din Bistrița-Nasaud ar fi fost implicat in doua accidente de tren, in decurs de 5 zile. Primul a avut loc pe 13 noiembrie, cand trenul pe care il conducea a lovit mașina unui tanar de 18 ani. In urma impactului, șoferul a ajuns in coma la spital cu un elicopter SMURD. Al doilea…