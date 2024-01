Stiri pe aceeasi tema

- Impact devastator, marți seara, pe Valea Torontalului din Timișoara. Accidentul s a petrecut la intersecția Caii Torontalului cu strada Miresii și bulevardul Cetații. Doua autoturisme s au ciocnit frontal și unul dintre ele a intrat direct in noile semafoare instalate pe bulevardul Cetații, daramand…

- In aceasta dimineața, 8 ianuarie, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe drumul național 71, in localitatea Ulmi. In urma deplasarii la fața locului și din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca o femeie de 54 de ani,…

- Regizorul Ion Ardeal Ieremia a murit. Acesta a lucrat pentru Teatrul National din Timisoara inca din 1996.Ion Ardeal Ieremia a fost secretar de stat in Ministerul Culturii si Identitatii Nationale timp de un an si jumatate. A fost numit in aceasta functie in primavara anului 2018. In noiembrie 2019,…

- O coliziune a avut loc, in aceasta dimineața, pe DN 6, ,Filiași-Craiova, intre o autoutilitara și un tir. Șoferul autoutilitarei a fost ranit. Polițiștii au stabilit ca un barbat de 60 de ani, din comuna Dobrotești, ce conducea o autoutilitara pe DN 6, inspre municipiul Craiova. Din cauze ce urmeaza…

- Situație incredibila pe șantierul modernizarii bulevardului Cetații. La primele teste cu tramvaiul pe noile linii, garnitura de proba s-a blocat din cauza frecarii cu un stalp așezat prea aproape intre șine. In imaginile postate pe Forumul RATT se poate vedea cum angajați ai STPT și ai constructorului…

- O adolescenta de 13 ani a fost ranita dupa ce mașina in care se afla a intrat, duminica, in coliziune cu un gard din beton și doi copaci. „La data de 19 noiembrie a.c., in jurul orei 11.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier…

- Ultimul pas pentru construcția Institutului Regional de Oncologie de pe Calea Torontalului din Timișoara a fost indeplinit cu success de Ministerul Sanatații, anunta presedintele PSD Timis, Alfred Simonis. Astazi, Guvernul Romaniei a aprobat prin Hotarare de Guvern indicatorii tehnico-economici pentru…

- Pentru ca se doreste ca locuitorii Timișoarei sa fie informați cu privire la progresul lucrarilor realizate de Aquatim din fonduri europene, iata in continuare detalii despre fiecare strada pe care se desfașoara lucrari: Saptamana 23 – 27.10.2023TIMISOARA NORD LOT 1Calea Torontalului: LOT 2Str. Avram…