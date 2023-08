Șoferiță prinsă beată la volan, în miez de noapte, de polițiștii timișeni Polițiștii Biroului Rutier Lugoj au oprit pentru control pe strada Cernei din municipiul Lugoj, in noaptea de miercuri spre joi, un autoturism condus de o femeie in varsta de 35 de ani. „In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat faptul ca aceasta se afla sub influența bauturilor alcoolice, avand o alcoolemie de 0,74 mg/l […] Articolul Șoferița prinsa beata la volan, in miez de noapte, de polițiștii timișeni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

