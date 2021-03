Șoferița care a ucis un copil și o tânără a fost plasată, din control judiciar, în arest la domiciliu. Judecătorii au respins arestul preventiv Judecatorii de la Tribunalul București au respins astazi cererea procurorilor de a o aresta preventiv pe femeia care a provocat moartea unei fetițe de 6 ani și a unei tinere de 20, in zona Andronache din București, la finalul lunii februarie. Femeia a fost plasata in arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia este […] The post Șoferița care a ucis un copil și o tanara a fost plasata, din control judiciar, in arest la domiciliu. Judecatorii au respins arestul preventiv appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

