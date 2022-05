Şoferiţă băută la volan, judecată pentru dare de mită Procurorii doljeni au dispus trimiterea in judecata a doi inculpati, o femeie si un barbat, acuzati de dare de mita. Femeia a fost depistata conducand cu o alcoolemie de 1,23 mg/l alcool pur in aerul expirat, iar pentru a scapa de dosar, impreuna cu barbatul, ar fi incercat sa mituiasca cu 300 de euro un politist din Pielesti. Potrivit oameilor legii, femeia a fost depistata conducand sub inluenta bauturilor alcoolice pe data de 2 aprilie. Politistii doljeni au precizat ca soferita a provocat un accident la vederea agentilor. „In fapt, in data de 02.04.2022, in jurul orelor 15:40, pe raza comunei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

