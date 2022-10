Stiri pe aceeasi tema

- Zelenski, a semnat un decret prin care se adopta deciziile Consiliului Național de Securitate și Aparare (NSDC) din 30 septembrie. Potrivit acestui document, Kievul afirma ca este imposibil sa fie purtate negocieri cu Rusia atat timp cat Vladimir Putin este președinte. De asemenea, a fost aprobata și…

- Rusia l-a demis pe comandantul Districtului Militar de Vest al armatei, Alexander Juravliov, ultimul oficial demis dintr-o serie de inalti oficiali care au fost concediati dupa o serie de infrangeri si umilinte in razboiul din Ucraina, a relatat publicatia RBC, citata de Reuters. General-colonelul Alexander…

- Ministerul de Externe a transmis vineri, 30 septembrie, ca „Romania condamna in termenii cei mai fermi semnarea așa-ziselor «acorduri de intrare in componența Federației Ruse» a unor regiuni ucrainene aflate sub ocupația ilegala a trupelor ruse”.Instituția condusa de Bogdan Aurescu a precizat ca aceste…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, considera ca NATO nu se va implica in conflictul din Ucraina, chiar daca Rusia va face uz de arme nucleare impotriva regimului de la Kiev, informeaza Interfax.ru . „Sa ne imaginam ca Rusia este nevoita sa foloseasca cea mai formidabila…

- Patru zone din Ucraina controlate de Rusia si de fortele pro-Moscova organizeaza vineri referendumuri privind aderarea la Rusia, voturi condamnate pe scara larga de Occident ca fiind ilegitime si un precursor al unei anexari ilegale, relateaza Reuters. Liderii instalati de rusi au anuntat marti planuri…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat duminica la Cairo, contrar declaratiilor precedente, ca Rusia cauta sa rastoarne guvernul ucrainean, relateaza DPA. „Cu siguranta, vom ajuta poporul ucrainean sa se elibereze de regimul care este absolut antipopular si antiistoric’, a declarat Lavrov.…