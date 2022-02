Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua saptamani, un șofer din Timișoara, Bogdan Lazar, semnala in grupul de Facebook – Info trafic jud. Timiș – faptul ca a fost aproape de un accident grav in zona de est a Timișoarei dupa ce placajul metalic de pe o lucrare s-a desprins. „Circulați cu grija pe strada Aristide Demetriade,…

- Alin Nica: „In momentul de fața, intersecția dintre DJ592 și viitoarea centura de sud a Timișoarei reprezinta un pericol pentru șoferi”. Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, atrage atenția, intr-un mesaj postat pe Facebook, asupra pericolului pe care il reprezinta, pentru șoferi...

- „Ce a spus Dominic Fritz (primarul Timisoarei - n.r.) e o minciuna sfruntata. Oamenii aceia nu erau adusi cu autocarul, nu avem nicio legatura cu Noua Dreapta, care avea un protest la jumate de ora dupa. (...) Nu s-a comis niciun act de violenta, noi am intrat in Primaria Timisoarei fara sa vina vreun…

- Fostul președinte USR, Dan Barna, ii numește „neofasciști” pe membrii AUR care au patruns vineri in Primaria Timișoara. „Totul are o limita! Simion și gașca lui din AUR, acești neofasciști ai Romaniei, nu trebuie lasați sa continue sa intimideze autoritațile și cetațenii in timp ce forțele…

- Intr-unul din dosare s-a inregistrat o premiera: judecatorii au respins cererea șefului organizației PSD Sector 4 de a fi eliminat un dialog al jurnaliștilor cu publicul, pe Facebook, dialog care il deranjase pe politician. Cum arata? Daniel Baluța, primarul sectorului 4 din București, a intentat ziariștilor,…

- Cu excepția zonei 0, in restul orașului se suspenda plata parcarii pana la 1 martie 2022, a anunțat, joi, Primaria Timișoara. Astfel, pentru perioada 1 ianuarie – 1 martie 2022 nu se elibereaza abonamente pentru parcare. Parcarea cu plata va fi obligatorie doar in zona 0 a orașului, semnalizata cu panouri…

- Administrația Fritz a orașului Timișoara dubleaza costurile la incalzire pentru un apartament, racordat la sistemul centralizat. Astfel ca o factura pentru doua camere in Timișoara va costa dublu decat una din Suceava . Inainte de Craciun, Consiliul Local al Primariei Timișoara a votat creșterea tarifului…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep a castigat ancheta organizata de site-ul WTA pentru cea mai frumoasa lovitura a anului in circuitul profesionist feminin, informeaza wtatennis.com. Constanteanca a obtinut distinctia dupa ce a castigat ancheta pentru cea mai frumoasa lovitura a lunii octombrie,…