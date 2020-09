Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat astazi o propunere legislativa care prevede scutiri de taxe pentru soferii de TIR si de autocar. Mai multi parlamentari PSD au depus acest proiect ce prevede scurtirea de impozitul pe venit si reducerea cu 3,75% a contributiei la asigurarile sociale pana in 2028. Pentru aceasta…

- Inițiativa, depusa de mai mulți parlamentari ai Partidului Social Democrat (PSD), prevede scutirea de impozitul pe venit și reducerea cu 3,75% a contribuției la asigurarile sociale, pâna în 2028. Initiatorii arata, în…

- Angajatii din doua mari companii aeriene, Emirates si Etihad, isi vor lua din nou concedii fara plata, la cererea angajatorilor, care incearca astfel sa gestioneze impactul pandemiei de Covid-19.

- Autorii proiectului justifica masura prin faptul ca potrivit reprezentanților industriei transporturilor, in prezent piața duce lipsa de circa 45.000 de șoferi profesioniști și de un numar considerabil de vatmani, existand cazuri in care, din cauza acestei lipse de forța de munca calificata, operatorii…

- "Astfel, prin Ordonanta de Urgenta propusa astazi, initiata de Ministerul Economiei, in domeniul HoReCa au fost adoptate doua reglementari importante, respectiv scutirea de la plata impozitului specific pentru acest domeniu pentru o perioada de 90 de zile, care se adauga la perioada anterioara de 60…

- Operatorii economici precum hoteluri, restaurante și cafenele sunt scutiți inca 90 de zile de la plata impozitului specific in acest an, anunța seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. Plata impozitului se amana pana in 25 octombrie, scrie Mediafax. Potrivit lui Ionel Danca, Guvernul a adoptat in…

- Economia Italiei, doborata de pandemia de coronavirus, se va contracta in acest an cu circa 8,3%, a anuntat luni biroul national de statistica, ISTAT, transmite Reuters.Citește și: Starea de alerta va fi prelungita: pronosticul ministrului Sanatații, Nelu Tataru In raportul bianual…