Șoferii din România pregătesc un protest imens contra scumpirii carburanților “E timpul sa facem ceva, ieșiti in strada, blocați pompele! Este imposibil si inadmisibil ca intr-o țara ca Romania prețul carburantului sa depașeasca 9 lei/litru”, este unul dintre mesajele lansate de inițiatorul protestului. Șoferii din toata țara sunt invitați sa participe la un protest foarte amplu, in benzinarii, fața de scumpirea carburanților. Evenimentul a fost lansat pe Facebook și se intituleaza „Proteste in toata țara contra prețului carburantului!” a fost anunțat pe rețelele de socializare. Pana acum aproape 200.000 de persoane și-au anunțat participarea la protest. Evenimentul ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

