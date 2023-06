Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața a avut loc un accident rutier in localitatea Uriu, in care a fost implicat un autoturism și o dubița. In urma impactului, ambele autoturisme au ajuns in decor, iar una dintre mașini s-a rasturnat. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Accidentul s-a produs in urma cu puțin timp,…

- Inspectoratul de poliție Orhei s-a autosesizat in baza secvențelor video aparute in mediul online, in care doua automobile de marca BMW se deplasau cu viteza excesiva pe traseul din apropierea Garii Auto Orhei.

- O fetița de 10 ani a fost mușcata de șarpe. Incientul a avut loc in Rebra. A intervenit un echipaj SAJ BN și TIM din cadrul ISU BN. Un apel la 112 solicita intervenția de urgența a salvatorilor in localitatea Rebra. O fetița a fost mușcata de un șarpe. A intervenit un echipaj al SAJ BN care a preluat…

- Un barbat a ramas fara mașina pe care o conducea prin Bistrița. Autoturismul a fost recunoscut de polițiști ca fiind furat din Franța și dat in urmarire. Un barbat din județul Mureș a fost oprit de polițiștii bistrițeni, in trafic. Acesta a fost nevoit sa-și caute alt transport spre domiciliu, deoarece…

- Șoferii care reușesc sa cumpere o mașina noua așteapta cu nerabdare momentul in care se vor urca la volan și o vor conduce pentru prima data. Unii sunt ghinioniști și se lovesc de tot felul de probleme care le strica bucuria.Este cazul relatat de un roman care a cumparat o Tesla pe care nu…

- Conducerea SAJ Constanta sustine o conferinta de presa, azi, 26 aprilie, la sediul institutiei.Conducerea interimara a Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta ar incalca grav conduita fata de propriii angajati, iar mediul de lucru este profund viciat din cauza tentativelor de intimidare, hartuire…

