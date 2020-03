Stiri pe aceeasi tema

- Penitenciarul din Targu Jiu nu mai primește noi deținuți, din cauza coronavirusului Masura a fost luata pentru a evita o posibila infectare cu coronavirus. Toate persoanele condamnate la pedepse privative de libertate sunt duse in Penitenciarul Craiova. „Avand in vedere contextul epidemiologic actual,…

- Toni Iuruc a figurat ca petent, in timp ce Inspectoratul de Poliție al județului Brașov a avut calitatea de intimat. Procesul a decurs in mod greoi, cu mai multe termene amanate. Aproape un an mai tarziu, pe 15 decembrie 2015, plangerea lui Toni Iuruc a fost respinsa, iar amenada a fost menținuta.…

- Radarele performante achizitionate de catre Inspectoratul de Politie (IPJ) Gorj in urma cu cateva saptamani au fost puse in functiune. Nu mai putin de 14 soferi au ramas fara permisul de conducere, vineri 26 februarie, dupa ce au fost inregistrati de...

- Noile reglementari privind activitatile de transport alternativ au intrat in vigoare incepand cu data de 1 februarie, a anuntat Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).″Incepand cu 1 februarie 2020, intra in vigoare O.U.G. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism…

- O persoana a fost retinuta pentru infractiune si distrugere in urma unui incident produs in Chitila, cand un barbat a sunat la 112 semnaland ca mai multe persoane i-au spart geamurile de la masina cu topoarele, informeaza Politia Ilfov. Potrivit sursei citate, pe 21 ianuarie, in jurul…

- Situație de tot rasul la Calarași. Un cuplu a decis sa-și faca o fotografie impreuna langa bradul impodobit din centrul orașului. Probabil au vrut sa o aiba ca amintire peste ani, caci s-au hotarat sa se fotografieze, dar nu oricum, ci intr-un mod mai romantic. Astfel, barbatul și-a luat nevasta in…

- Trupul neinsuflețit al Cristinei Țopescu a fost gasit duminica seara, in locuința ei. Echipajul de la ambulanța nu a putut face insa nimic pentru a o salva. Vecinii spun ca nu au mai vazut-o de aproximativ 3 saptamani. Pe rețelele de socializare, de asemenea, fosta realizatoare tv nu a fost activa in…

- FOTO – Arhiva Cei mai multi soferi incalca aceasta regula si pot primi amenzi de 1.800 lei de la 1 ianuarie, daca se afla la volan. Soferii indisciplinati vor plati amenzi mai mari in trafic, nu 1.160 lei ca pana in prezent, ci 1.784 lei, incepand cu 2020. Se sanctioneaza condusul cu viteza excesiva,…