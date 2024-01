Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru conducatorii auto! S-a schimbat Codul Rutier. Vezi ce risca șoferii care vor fi descoperiți cu ITP-ul expirat Nu sunt vești prea bune pentru șoferii romani. Din 2024, conducatorii auto descoperiți cu ITP-ul expirat vor plati mai mulți bani decat pana acum. Amenzi pentru șoferi Incepand…

- Anunț important pentru toți șoferii! Neatenția ii poate costa extrem de scump. Mai exact, daca fac aceasta greșeala in trafic, risca amenzi de peste 4000 de lei. Detaliul la care ar trebui sa fie atenți de acum inainte de fiecare data cand se urca in mașina. Șoferii risca amenzi de peste 4000 de lei…

- In centrul și sudul țarii, pe unele porțiuni de drum, cad precipitații sub forma de ninsoare, carosabilul fiind lunecos. In acest sens, poliția ii indeamna pe șoferi sa fie vigilenți și le reamintește despre obligativitatea echiparii unitaților de transport cu anvelope de iarna și conectarea fazei scurte…

- Șoferii care ajung in situația sa fie testați pozitiv cu aparatele DrugTest folosite de poliția rutiera așteapta un an de zile pentru rezultatele oficiale venite de la Institutul de Medicina Legala.Aici ajung probele biologice prelevate in spitale dupa testul rapid cu rezultat pozitiv. In toata aceasta…

- Am intrat in cea mai așteptata perioada din an, cea a sarbatorilor de iarna așa ca cei mai mulți dintre șoferi aleg sa monteze coarne de ren pe mașina, insa in unele cazuri, aceste decorațiuni auto pot duce la reținerea talonului. Iata ce sancțiuni risca cei ce monteaza aceste accesorii pe autoturisme!

- Daca obișnuiești sa conduci, ai mare grija la medicamentele pe care le iei cand ești racit sau suferi de gripa, avertizeaza specialiștii in domeniul medical. Șoferii risca sa li se deschida dosar penal, daca iau aceste pastile, fiindca dau rezultat real pozitiv la testul antidrog. Ce pastile de raceala…

- Deși pana la aceasta ora nu a nins in capitala, asta nu inseamna ca nu vom avea parte de ninsori. Conform datelor ANM, in scurt timp se anunta ninsori in Bucuresti. Asta inseamna ca va veni momentul in care șoferii vor trebui sa-și monteze cauciucurile adecvate perioadei. In caz contrar, vorbim de amenzile…

- Dorian Popa a fost oprit in trafic, in data de 26 octombrie, și in urma testului antidrog a ieșit pozitiv. Rezultatul analizelor INML a indicat ca influencerul a fost pozitiv la canabis. Raspunsul i-a fost eliberat lui Dorian Popa in doar o saptamana, in timp ce șoferi depistați in luna august nu au…