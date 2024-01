Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care dețin permis de categoria B vor putea beneficia de echivalarea acestuia cu permisul Tr1, masura ce va permite conducerea tractoarelor agricole sau forestiere cu o viteza maxima de 40 km/h pe drumurile publice.

- „O alta ordonanta de urgenta aprobata de Guvern are in vedere modificarea si completarea unor acte normative referitoare la categoriile de permis de conducere disponibile in Romania pentru tractoare si vehicule agricole. Este vorba despre echivalarea permisului categoria B cu permisul Tr1, categorie…

- Guvernul a aprobat, joi, o ordonanta de urgenta care modifica si completeaza unele acte normative referitoare la categoriile de permis de conducere disponibile in Romania pentru tractoare si vehicule agricole, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului Mihai Constantin.„Este vorba despre echivalarea…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, la inceputul ședinței de Guvern, ca aproba un prim set de masuri negociat de transportatori și fermieri cu Ministerul Transporturilor și Ministerul Agriculturii.Astfel potrivit premierului, vor fi facute urmatoarele modificari:Pentru fermieri,,Acordam un sprijin…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca vor fi adoptate o serie de masuri care sa vina in sprijinul fermierilor. Printre acestea se numara acordarea unui sprijin direct de 100 de euro la hectar cultivatorilor din sectorul vegetal sau extinderea exceptiilor de la inmatriculare…

- Claudiu Racuci (senator PNL): Corectam unele masuri greșite, adoptate de Guvern prin angajarea raspunderii. Romanii vor plati din nou in numerar Claudiu Racuci (senator PNL): Corectam unele masuri greșite, adoptate de Guvern prin angajarea raspunderii. Romanii vor plati din nou in numerar Senatorul…

- Șoferii care dețin permis de conducere categoria B vor putea sa conduca și alte vehicule. Proiectul a fost aprobat și vine o serie de condiții pe care romanii trebuie sa le respecte, una dintre ele fiind aceea de a avea deja permis de conducere de cel puțin trei ani.