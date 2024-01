Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii care dețin permis de categoria B vor beneficia de echivalarea acestuia cu permisul Tr1, categorie nou introdusa, care va permite conducerea tractoarelor agricole sau forestiere cu o viteza maxima de 40 km/h pe drumurile publice, potrivit unei ordonanțe de urgența, adoptate joi de Guvern.

- In 2024, noul Cod Rutier actualizat prevede sancțiuni mai severe pentru șoferii care depașesc limitele de viteza, inclusiv amenzi mai consistente și posibilitatea suspendarii permisului pentru cei care incalca regulile pe drumurile județene.

- Ramai fara permis de conducere daca depașești cu doar 1 km/h limita de viteza. In ce situații Șoferii trebuie sa știe inainte de a apasa accelerație ca și in situația in care depașesc cu doar 1 km/h limita de viteza, pot ramane fara permis de conducere. Ce se intampla cu șoferii care depașesc cu 1km/h…

- Persoanele incadrate in grad de handicap vizual accentuat sau grav, care au fost surprinse la volan pe drumurile din Olt și sancționate pentru incalcarea legislației rutiere, revin și in vizorul DGASPC.

- Șoferii care dețin permis de conducere categoria B vor putea sa conduca și alte vehicule. Proiectul a fost aprobat și vine o serie de condiții pe care romanii trebuie sa le respecte, una dintre ele fiind aceea de a avea deja permis de conducere de cel puțin trei ani.

- Pana la data de 19 ianuarie 2033, toți șoferii din țarile membre ale Uniunii Europene sunt obligați sa-și inlocuiasca permisul de conducere. Procesul de inlocuire este gradual și depinde de anul nașterii și de data emiterii documentului. Cei care ignora acest aspect sunt pasibili de amenda. Persoanele…