IPJ Sibiu:Ilegalitati pe drumurile publice Nr. 92 din 25 aprilie 2024 BULETIN INFO ndash; RUTIERIlegalitati pe drumurile publice La data de 24 aprilie a.c., in jurul orei 02.00, in municipiul Sibiu, politistii Sectiei de Politie Urbana Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Nicolae Iorga de catre un sibian in varsta de 47 de ani.Din verificarile efectuate de catre politisti a rezultat ca cel aflat la volan nu detine dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.In cauza, s a intocmit un dosar de cercetare p ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

