Stiri pe aceeasi tema

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Trei șoferi prinși bauți la volan de catre polițiștii din Alba. Cea mai mare alcoolemie, 0,89 mg/l Au pus in pericol siguranța in trafic: Trei șoferi prinși bauți la volan de catre polițiștii din Alba. Cea mai mare alcoolemie, 0,89 mg/l La data de 7 ianuarie 2024,…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat luni ca in ultimele 24 de ore politistii rutieri au retinut 446 permise de conducere, din care 74 pentru consum de alcool si 15 pentru consum de droguri. Structurile MAI au intervenit in cazul a 4.992 evenimente, iar la nivelul structurilor de politie au fost…

- In weekendul 24 - 26 noiembrie, polițiștii rutieri din Timiș au desfașurat, ca de obicei, acțiuni, pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri sau de alcool la volan. Astfel, au fost depistați doi șoferi care ar fi consumat substanțe psihoactive și doi care aveau alcoolemie destul de mare.

- Doi șoferi au fost prinși drogați, in miez de noapte, in trafic, de polițiștii nasaudeni. Unul dintre ei consumase și alcool inainte de a se urca la volan. „In data de 4 noiembrie a.c., in jurul orei 23.30, polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe Drumul Național 17C, in Dumitra, un…

- Mai mulți șoferi au fost prinși bauți sau drogați la volan, noaptea trecuta, pe șosele din Caraș-Severin. „Azi-noapte, la ora 01:49, polițiști de la Secția 8 Poliție Rurala Oravița au oprit pentru control, in localitatea Greoni, un autoturism condus de un barbat de 29 de ani din localitate, care, la…

- Doi cetateni de nationalitate marocana care intentionau sa ajunga in Germania au fost prinsi de politisti dupa ce fost vazuti sarind dintr-un TIR aflat in deplasare, pe DN2 - E85, la intrare in municipiu, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres."Vineri,…

- Douazeci de soferi care consumasera droguri au fost depistati in ultimele 24 de ore de catre politisti, in cadrul operatiunii „Blocada", desfasurata la nivel national.Potrivit Politiei Romane, in ultimele 24 de ore, au fost efectuate 2.911 testari cu dispozitive etilotest/alcooltest si 205 cu aparatul…

- Douazeci de soferi care consumasera droguri au fost depistati in ultimele 24 de ore de catre politisti, in cadrul operatiunii "Blocada", desfasurata la nivel national.Potrivit unui comunicat al Politiei Romane transmis miercuri AGERPRES, in ultimele 24 de ore, au fost efectuate 2.911 testari cu dispozitive…