Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri beți și drogați, au fost prinși la volan pe strazile din Targoviște, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe strada Petru Cercel din Targoviște, un autoturism condus de un barbat de 27 de ani, din comuna Gura Șuții. In urma testarii preliminare efectuate pentru…

- Luni, in jurul orei 14:45, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au protocolat un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Din verificarile efectuate, polițiștii au stabilit ca un barbat, in varsta de 64 de ani, din Targoviște, ar fi condus un autoturism, deși ar fi consumat bauturi alcoolice, iar,…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au depistat, pe strada Petru Cercel, din municipiul Targoviște, un barbat, de 31 de ani, din Voluntari, in timp ce ar fi condus un autoturism, deși ar fi consumat substanțe psihoactive. De asemenea, polițiștii Biroului Rutier au surprins, pe strada Laminorului,…

- La data de 9 martie a.c., in jurul orei 13:07, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au depistat, pe strada Petru Cercel, din municipiul Targoviște, un barbat, de 31 de ani, din Voluntari, in timp ce ar fi condus un autoturism, deși ar fi consumat substanțe psihoactive. De asemenea, in aceeași zi, polițiștii…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe drumul comunal 142, in localitatea Doicești, o autoutilitara condusa de un tanar de 21 de ani. Intrucat exista suspiciunea consumului unor substanțe interzise, conducatorul auto a fost testat preliminar, acesta prezentand un rezultat…

- Un barbat a cazut din Turnul Chindiei, inalt de 27 de metri, nu se știe, deocamdata, daca este vorba de o sinucidere. Polițiștii au fost anunțați luni, 20 februarie 2023, de angajații de la Curtea Domneasca din Targoviște ca un barbat a cazut din Turnul Chindiei, inalt de 27 de metri, direct pe pavajul…

- In cursul nopții de marți, in jurul orei 01:50, respectiv 03:50, polițiștii au oprit pentru control, pe raza municipiului Targoviște, doua autoturisme conduse de doi tineri de 24 și 25 de ani. Intrucat exista suspiciunea consumului unor substanțe psiohoactive, cei doi au fost conduși la spital pentru…

- Polițiștii din județul Alba au avut o „recolta” bogata de șoferi depistați sub influența drogurilor la volan, intr-o perioada de doi ani. In urma solicitarilor inaintate de ziarulunirea.ro catre Inspectoratului de Poliție Județean Alba, o serie de informații referitoare la fenomenul șoferilor prinși…