Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Cimișlia, in comun cu angajații DP Sud a INSP, au depistat in weekend 6 barbați care conduceau in stare de ebrietate și fara a deține actele necesare ale mijloacelor de transport.

- La data de 19 mai a.c., in jurul orei 9.30, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Blejoi au fost sesizați de catre un polițist local din localitatea Paulești despre producerea unui accident rutier cu pagube materiale. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat autoturismul in cauza…

- Hoti de masini, prinsi in vestul tarii. In urma activitatilor investigative, politistii Biroului Investigatii Criminale Deva au identificat patru barbati din judetul Mehedinti, cu varste cuprinse intre 21 si 42 de ani, banuiți de comiterea unor infractiuni de furt de autoturisme.

- Politistii rutieri din Hunedoara au actionat in ultimele doua zile pe principalele artere din judet. Mai multi soferi au avut parte de un sfarsit de saptamana prost deoarece au fost aplicate nu mai putin de 368 de amenzi, in valoare totala de peste 110.000 de lei, in urma verificarilor din trafic. De…

- Polițiștii Biroului Rutier Arad au depistat ieri un barbat de 36 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Aurel Vlaicu din oras. Testarea cu apratul alcooltest a indicat o imbibație alcoolica imensa, de 1,36 mg/l alcool pur in aerul expirat. „Sub influența alcoolului la volan, au mai fost…

- Polițiștii din vestul țarii au acționat pe parcursul weekend-ului recent incheiat, „in vederea prevenirii și combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere”. In total, doar in Arad și Caraș-Severin, in ultimele doua zile au fost date peste 700 de amenzi. Astfel, in acest interval polițiștii…

- In cursul acestui weekend, polițiștii timișeni au depistat in trafic trei barbați care s-au urcat la volan dupa ce au consumat alcool sau droguri. Unul dintre șoferi, care a fost prins baut, avea și permisul suspendat. Primul caz a fost in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 01:10, cand polițiștii…