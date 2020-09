Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer roman a fost arestat in Austria, dupa ce a primit aproape 100.000 de euro ca sa lase 21 de oameni sa urce in remorca lui. 8 dintre cei din remorca au fugit și sunt cautați de polițiști. Pe 17 august in jurul orei 22:00, un martor a raportat prin intermediul numarului de urgența […] Source

- Politistii de la Rutier au tras pe dreapta un autoturism condus de un sofer beat. S-a intimplat pe 5 august 2020, pe strada Bistritei din Piatra Neamt, cind oamenii legii au depistat in trafic un sofer de 50 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicind o concentratie…

- 25 de oameni filmați aproape morți in camionul unui șofer roman. Liviu i-a lasat fara oxigen, in semiremorca frigorifica, in drum spre Anglia. Un șofer roman de TIR risca sa stea mulți ani in inchisoare, in Olanda, dupa ce in camionul lui frigorific au fost gasiți 25 de oameni aproape morți. Cei 25,…

- In seara de miercuri, la ora 22.25, politistii din Somcuta Mare s-au autosesizat cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu victima pe strada Nicolae Balcescu din oras. In urma verificarilor, politistii au constatat ca un barbat de 49 de ani, nu a adaptat viteza la conditiile de drum intr-o…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Blaj: Un șofer beat a intrat cu mașina intr-un gard. Ce alcoolemie avea acesta La data de 28 iulie 2020, in jurul orei 22.30, polițiștii din Blaj au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier care a avut loc pe strada Alunului din municipiu. In urma verificarilor…

- Autoritațile vamale din Franța au descoperit 65 de kilograme de canabis ascunse in sicrie, transportate cu documente ilegale. Vehiculul a fost descoperit și verificat miercuri pe autostrada A36, in apropiere de orașul Doubs, relateaza publicația franceza Le Figaro. Cele patru sicrie transportate nu…

- Un criminal roman a speriat Vestul. Anchetatorii germani l-au condamnat pentru uciderea a doua tinere in Germania si Austria, dar cred ca au de-a face de fapt cu un ucigas in serie. Barbatul, fost sofer de tir, a fost prins dupa o greseala comisa de doua ori.