- La data de 15 octombrie, in jurul orei 19.40, polițiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca l-au oprit in trafic, pe strada Donath, pe un barbat in varsta de 45 de ani, din municipiul Cluj-Napoca. Testarea cu aparatul etilotest a acestuia a indicat o concentrație de 1,19 mg/l alcool pur in aerul expirat. Polițiștii…

- Barbat de 34 de ani, din Cugir, REȚINUT de polițiști, pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice. A avut o alcoolemie de 1,11 mg/l Barbat de 34 de ani, din Cugir, REȚINUT de polițiști, pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice. A avut o alcoolemie de 1,11 mg/l Polițiștii din Cugir…

- Un barbat de 54 de ani din Galati a fost retinut, dupa ce a fost depistat la volan, sambata, cu o alcoolemie de 3,66 mg/l alcool pur in aerul expirat, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii Biroului Rutier Galati au depistat in trafic un conducator…

- In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,74 mg l alcool pur in aerul expirat.La data de 26 iulie a.c., in jurul orei 19.15, politisti din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au identificat un barbat, de 25 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 395, in localitatea Chirnogeni,…