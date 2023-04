Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 aprilie a.c., in jurul orei 22.05, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe DN 3 s a produs un accident rutier tamponare .Politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de 39 de ani, a condus un autoturism, pe DN 3, si din cauze…

- Accident de circulație, luni dupa-amiaza, pe pe DN2-E85, intre Poșta Calnau și Potarnichești. Conform Poliției, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau-Ramnicu Sarat, un șofer de 23 de ani din Parscov a lovit din spate o mașina care care circula inaintea sa, condusa de un barbat de 65 de…

- Accident rutier miercuri seara, in orașul Satu Mare. Un barbat a murit pe loc dupa ce a fost lovit de o mașina condusa de o tanara de 28 de ani, potrivit Mediafax.O femeie de 28 de ani, din Satu Mare, la volanul unui autoturism, a lovit un barbat de 38 de ani care, in calitate de pieton, traversa…

- Un grav accident rutier a avut loc, luni, pe Aeroportul Henri Coanda din București. Doi copii au fost grav raniți dupa ce mașina in care se aflau a lovit un parapet. Citește și: Percheziții! 42 de ogari, 120 de pasari protejate si 10.000 euro, gasiti la braconieri! Un autoturism in care se aflau doi…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 76, aproape de intersecția cu DN 7, in zona localitații hunedorene Șoimuș. „La data de 29 martie 2023, ora 15:53, un barbat in varsta de 63 de ani, din comuna Șoimuș, in timp ce conducea un autoturism pe DN 76 din direcția Șoimuș spre Mintia, inainte…

- Un accident rutier grav a avut loc sambata in București! O ambulanța a fost lovita in lateral de un autoturism, ceea ce a dus la rasturnarea ambulanței, transmite postul de televiziune Digi24. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Accident de circulație, in noaptea de marți spre miercuri, pe DN6, in Jena, județul Timiș. Doua persoane au fost ranite dupa ce un șofer a lovit din spate cu mașina un autotren. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- La data de 4 februarie ora 15:36, in jurul orelor 15.30, o femeie de 32 ani, din Paltinoasa in timp ce conducea autoturismul pe DC 27, in interiorul localitatii Paltinoasa, a intrat in coliziune cu autotursimul condus de catre o tanara de 23 ani, din Dragoiesti. In urma impactului a rezultat vatamarea…