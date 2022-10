Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 octombrie ora 22.20, politiștii din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, fiind in exercitarea atributiunilor de serviciu și a planului de actiune pentru depistarea conducatorilor auto care conduc pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor interzise…

- La data de 20 octombrie in jurul orelor 16:30, o patrula din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus a oprit pentru control pe DJ 176 in comuna Brodina de Jos, autoutilitara condusa de un localnic, care transporta material lemnos. Intrucat conducatorul auto nu a putut prezenta documentele de proveniența…

- O patrula din cadrul Poliției Orașului Vicovu de Sus a oprit pentru control pe DJ209G pe raza comunei Brodina, autoturismul condus de un localnic de 79 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,76 mg/l alcool pur…

- La data de 01 septembrie, la ora 10.00 un echipaj de politie rutiera din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, in timp ce desfasura activitati in cadrul actiunii de tip ’’BLITZ”, organizata la nivelul Politiei municipiului Vatra Dornei, pe strada Unirii din municipiu, a oprit pentru control o autoutilitara…

- „Teatru ieftin” dar….scump! Urmarire cu politia in valoare de peste 12.000 lei…plus 270 zile permis suspendat! Mesajul este unul de linistire a cetatenilor. Nu s-au introdus impozite noi sau taxe suplimentare. S-au aplicat doar masurile legale si sanctiunile prevazute de lege pentru o serie de contraventii…

- In aceasta dimineața in jurul orei 01.01, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, in timp ce actionau in cadrul unei actiuni pe linia depistarii si sanctionarii conducatorilor auto care conduc autovehicule fiind sub influenta bauturilor alcoolice, pe DJ178E, pe raza comunei Cacica,…

- Sambata, 13 august in jurul orei 04:00, politistii din cadrul Politiei orasului Siret au identificat pe strada Alexandru cel Bun, un autoturism ce se afla pe partea carosabila, langa acesta fiind un barbat de 34 ani, din Serbauti, care a declarat verbal ca autoturismul este in proprietatea sa. Intrucat…

- Un șofer din Vicovu de Sus s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins baut la volan. In noaptea de vineri spre sambata, un echipaj de poliție care se afla pe strada Ștefan cel Mare, din orașul Vicovu de Sus a observat un autoturism ce se deplasa pe sensul de mers Vicovu de […] The post Șofer baut,…