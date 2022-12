Stiri pe aceeasi tema

- La data de 30 noiembrie 2022, in jurul orei 18,00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat de 59 de ani, din comuna Jidvei, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Balcaciu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Un barbat in varsta de 60 de ani este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Acesta a fost oprit miercuri, 23 noiembrie, in jurul orei 23:40, de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii, in timp ce se deplasa cu un autoturism…

- Joi dimineața un turdean a fost depistat baut la volan in timp ce se deplasa cu autoturismul prin Piața Romana. Ieri, 10 noiembrie a.c., in jurul orei 08.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Turda au oprit pentru verificari autoturismul condus pe strada Piața Romana, de un barbat…

- Un barbat de 30 de ani, din Fantanele, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a intrat intr-un copac cu mașina pe care o conducea. In urma impactului autoturismul a ricoșat intr-o mașina parcata, care a fost proiectata apoi intr-un stalp. Testarea cu aparatul etilotest a indicat in cazul barbatului…

- La data de 12 octombrie a.c., in jurul orei 18:00, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Dragalina au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, de catre un barbat, de 62 de ani, din comuna Ștefan Voda, județul Calarași, cu privire la faptul ca i-a fost sustras autoturismul. Cercetarile desfașurate…

- In perioada 23-25 septembrie, polițiștii rutieri din cadrul Politiei municipiului Gherla au continuat activitațile pentru impunerea respectarii legislației rutiere de catre participanții la trafic, in scopul prevenirii producerii unor evenimente rutiere și depistarii acelor conducatori auto care se…

- Polițiștii clujeni au oprit un tractor cu remorca pentru ca transporta lemne ilegal, aceștia aplicand și o amenda de 3.000 de lei și au confiscat peste 37 de metri cubi de lemn. In urma unei sesizari inregistrate la S.N.U.A.U. 112, prin organizarea unui filtru rutier, polițiștii din cadrul Poliției…